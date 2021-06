Ich habe TikToks Gesichtsrasur-Trick ausprobiert & bin total überzeugt

Ich fing mit einem von Votarys Magic Razor Wands an, weil die am zierlichsten wirkten – und mir demnach nicht so viel Angst machten. Ganz nach Dr. Anas Rat verwendete ich den Rasierer auf sauberer, trockener Haut und strich damit sanft in Wuchsrichtung. Ich war direkt überrascht davon, wie schnell und schmerzlos der Rasierer meine Haare entfernte. Normalerweise fühlen sich Rasierer auf meiner Haut ein bisschen kratzig an; der hier aber gar nicht. Seit etwa einem Monat benutze ich den Tinkle-Rasierer zweimal die Woche und kann bestätigen, dass das die schnellste, einfachste Art der Haarentfernung ist. Wie auch Beauty-TikTok empfiehlt, rasierte ich dabei ausschließlich in Wuchsrichtung und habe daher bisher keine eingewachsenen Haare oder Rasierpickel bemerkt. Meine Haut ist außerdem viel weniger rau, sondern ganz weich und ebenmäßig, obwohl meine Pigmentflecken bisher nicht heller aussehen. Und auch mein Make-up lässt sich so viel besser auftragen. Das klappt echt super!