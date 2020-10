Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich mir zum allerersten Mal einen Pickel ausdrückte. Ich war etwa zehn Jahre alt und stand auf einem Hocker vor dem Badezimmerspiegel, um die dunkle Beule auf meiner Nase genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem ich ein wenig daran rumgestupst hatte, versuchte ich es mit energischem Quetschen. Ich weiß heute nicht, was ich mir davon eigentlich erhofft hatte – doch der Mitesser kam raus, und ich war völlig fasziniert. Meine Nase zierte jetzt ein dunkles, rotes Loch. An meiner Fingerspitze klebte etwas, das ich damals für Wachs hielt und ich empfand tiefe Genugtuung. Ich war so aufgeregt, so stolz, so neugierig, dass ich direkt zu meinen Eltern rannte, um ihnen das brandneue Loch in meinem Gesicht zu präsentieren. Von diesem Moment an war ich süchtig danach, an meiner fettigen, unreinen Haut herumzudrücken.