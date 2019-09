Nach 10 Jahren mit Akne habe ich endlich gelernt: Ist dann halt so!

Abseits von zugegebenermaßen recht größenwahnsinnigen Überlegungen im Konjunktiv, habe ich mir zum zehnjährigen Bestehen meiner Akne eine Sache überlegt, die ich ganz aktuell gerne ändern möchte: meinen Blick in den Spiegel und die Außenwelt. Statt hautfokussiertem Tunnel möchte ich versuchen wieder Gesamtpakete wahrzunehmen – auch mein eigenes. An einem guten Tag wie heute kann ich mir sogar vorstellen, wie ich in ein paar Wochen mit meinem Acne-Rolli durch Berlin laufe und mir das, was darunterliegt, mit jedem Schritt ein bisschen weniger wichtig ist. Die Herkunft des Labelnamens kenne ich jetzt übrigens auch: Es ist ein Akronym für Ambitions to Create Novel Expressions – also Ambitionen, um neue Ausdrucksformen zu schaffen. Das habe ich auch.