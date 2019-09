Pickel sind schon etwas fieses und am besten bekommt man sie natürlich genau vor einem Date oder einem Event auf das man sich ein halbes Jahr lang (mit perfekt reiner Haut) gefreut hat. Bei der unglaublichen Auswahl an Produkten ist es jedoch gar nicht so einfach, die richtige Wahl zu treffen, um die nervigen Unreinheiten loszuwerden. Und überpflegen sollte man die Haut auch nicht.

Die Auswahl in der Slideshow hilft bei akuten Notfällen und beugt zudem unreiner Haut vor, so dass man sich höchstens noch Gedanken um das Outfit, aber nicht um Pickel machen muss.