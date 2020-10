Je n’ai pas percé mes boutons pendant 1 mois – voici le résultat

On est soudain samedi soir, je suis saoule au vin rouge, mon SPM fait des siennes et je suis dans la salle de bain sur le point d'utiliser du fil dentaire. Avant que je ne puisse m'arrêter, je me suis penchée près du miroir et j'ai commencé à me faire la peau. Après le premier bouton, je n'ai pas pu m'arrêter et j'ai percé tout ce que je pouvais voir - sur mon nez et mon menton et, plus désastreux encore, sur mes joues. L'euphorie ressentie cède rapidement la place à la culpabilité, alors que je regarde fixement mon visage rouge et enflammé.