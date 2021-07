Masque de grossesse, taches de soleil… Tout savoir sur le traitement du mélasma

Le mélasma, parfois appelé "masque de grossesse" (ce qui me fait un peu penser à Zorro, mais peu importe), est probablement l'une des affections cutanées les plus incomprises, du moins par les gens ordinaires et non par les médecins. Souvent regroupée avec la pigmentation et d'autres types de taches de soleil , il s'agit en fait d'une affection distincte qui présente des caractéristiques et un traitement uniques."Si le mélasma apparaît sur la peau comme une sorte de tache pigmentée, il ne s'agit pas d'une simple pigmentation", explique le Dr Mary Sommerlad , dermatologue consultante. "Il s'agit d'une entité distincte du type de pigmentation que l'on peut obtenir à la suite d'une cicatrice d'acné", a-t-elle déclaré. Selon le Dr Sommerlad, le mélasma présente un schéma très spécifique que l'on ne retrouve pas avec les autres types de pigmentation. Il apparaît en effet sur les proéminences "exposées au soleil" comme le front, la partie supérieure des joues et le haut de la clavicule. "Il se produit le plus souvent chez les femmes, mais les hommes peuvent aussi y être confrontés", ajoute le Dr Sommerlad. Chez les personnes à la peau foncée, la tache sera généralement de la même couleur que la peau mais plus foncée ; chez les personnes à la peau plus claire, elle peut avoir une teinte légèrement jaune ou brune, plutôt que rose ou rouge comme les cicatrices. C'est peut-être plus visible chez les personnes à la peau olivâtre ou aux teints asiatiques plus clairs, a déclaré le Dr Sommerlad, mais cela peut toucher tous les types et toutes les couleurs de peau. Les taches sont plates, sans relief, et ne devraient pas provoquer de démangeaisons ou de douleurs.