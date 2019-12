Une pilule contraceptive mensuelle vient d’être testée en laboratoire

Les pilules contraceptives orales sont les médicaments les plus populaires pour prévenir les grossesses non désirées. Il existe actuellement deux types de pilule contraceptive orale : la pilule combinée œstrogène-progestérone et la pilule à progestérone seule (mini pilule). S'ils sont pris correctement, ils sont tous les deux efficaces à 99%. Il existe d'autres options qui agissent plus longtemps, comme l'implant contraceptif, le DIU et les injections bimensuelles, mais pas de pilule mensuelle à ce jour.