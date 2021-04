Qu’est-ce qu’une peau carencée en oestrogènes & comment la traiter

Dans ce contexte, les marques destinées aux personnes plus âgées sont plus nombreuses que jamais, et certaines d'entre elles s'expriment spécifiquement sur la carence en œstrogènes. La marque Emepelle a collaboré avec des scientifiques pour mettre au point sa technologie MEP brevetée et cliniquement prouvée, qui est intégrée à la gamme de produits pour traiter efficacement la cause profonde de la perte accélérée de collagène et du vieillissement de la peau associés à des niveaux d'œstrogènes faibles. Pour Pause Well-Aging, Weitzner s'est inspirée de ses propres bouffées de chaleur, et a déclaré à Refinery29 : "En tant qu'ancienne cadre supérieure dans le secteur de la beauté, je savais que la cliente qui, comme moi, vivait les trois étapes de la ménopause n'était pas prise en compte". SeeMe Beauty a été fondée par trois employées de Procter & Gamble âgées d'une cinquantaine d'années qui ne voulaient pas seulement créer des produits pour des femmes comme elles, mais aussi offrir une meilleure représentation sur un marché rempli de représentations négatives en matière de vieillissement.