Warum auch Frauen unter 40 östrogenarme Haut haben können

Östrogen. Dieses Wort kennst du bestimmt noch aus der Schulzeit, als der weibliche Körper im Biologieunterricht besprochen wurde. Vielleicht bist du auch schon mal in irgendeiner Werbung zum Thema Verhütung darauf gestoßen. Du erinnerst dich bestimmt noch daran, dass es sich dabei um ein Hormon handelt, das hauptsächlich in den Eierstöcken produziert wird. Für den Fall, dass du während der Bio-Stunde, in der all das erwähnt wurde, gerade ein Nickerchen machtest, wollen wir dich hiermit daran erinnern, dass Östrogen bei so viel mehr als nur Schwangerschaften und den Wechseljahren eine Rolle spielt. Außerdem beschränkt sich seine Wirkung nicht nur auf unser Inneres.