Nennt mich nicht „bipolar“ – ich habe Zyklothymie

„Der Grund, warum wir keine Selbstdiagnose empfehlen, ist, dass unsere psychische Gesundheit so komplex ist. Das ungeschulte Auge nimmt allerlei Symptome als Bipolarität wahr, obwohl es sich dabei um andere Störungen handeln kann: Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Angst- und Panikstörungen werden von Laien häufig der Kategorie „bipolare Störung“ zugeordnet. Es gibt auch einige körperliche Erkrankungen, die Bipolarität zuzuschreiben sind. Deshalb ermutigen wir Betroffene, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.“ Leg einen Termin in deinem Kalender fest. So hast du eine Deadline, die dir erlaubt, deine Stimmung über eine bestimmte Zeitspanne hinweg zu beobachten. So kannst du beim nächsten Arzttermin auf Ungewöhnliches hinweisen. „Gemeinsam könnt ihr herausfinden, was du selbst tun kannst, um das Kommando über deine Stimmungsschwankungen zurückzuerlangen – so weit es geht: Dinge wie das Beobachten deiner Stimmung, das Erkennen von Auslösern, Aktivitäten, um für Entspannung zu sorgen, die außerdem auch förderlich für deinen Schlaf sind, und das Vermeiden von Stress. All diese Maßnahmen können hilfreich dabei sein, dein Gemüt zumindest vorübergehend etwas unter Kontrolle zu haben. So wirst du die Zeit überbrücken können, bis du wieder voll und ganz mit professioneller Unterstützung rechnen kannst.“