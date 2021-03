La cyclothymie est bien plus qu’un trouble bipolaire “léger”

"J'ai récemment eu une de mes périodes les plus extrêmes de changement d'humeur qui m'a fait réaliser que je devrais probablement parler à quelqu'un, mais je continue à faire un blocage mental en allant chez le médecin. Cela ne me ressemble pas du tout ; je vais chez le médecin pour la plupart des choses physiques, et j'ai consulté deux fois pour des problèmes émotionnels, mais je ne vois pas ce qu'ils pourront faire pour moi avec ça". La réticence de Shannon est encore plus difficile à surmonter, car, comme elle le dit, "il y a aussi une partie de moi qui ne veut pas chercher de diagnostic ou de traitement, parce que les sentiments maniaques peuvent être assez agréables et fun". Malgré cela, elle surveille ses humeurs depuis trois mois et continuera à le faire. Bien qu'elle apprécie les hauts, elle s'inquiète des bas. "Je ne veux pas ressentir ces rages pour de petites choses, et je crains de montrer un comportement abusif envers mon petit ami lorsque le changement se produira".