Finance : l’effet dévastateur des dettes sur ma santé mentale

"J'ai un trouble d'anxiété avéré, que je gère maintenant, mais quand les choses allaient vraiment mal financièrement, c'est devenu de plus en plus difficile à contrôler", me dit Clare. "Chaque fois qu'une facture devait arriver, que j'aie l'argent pour la payer ou non, je ressentais une énorme pointe d'anxiété. Au mieux, j'étais nerveuse et irritable, au pire, cela me paralysait complètement - je ne pouvais pas me concentrer sur autre chose et j'avais des pensées intrusives horribles et parfois même des douleurs à la poitrine. Je me suis finalement inscrite à des thérapies par la parole, mais j'avais trop honte pour mentionner l'impact de mes finances sur mon anxiété. Depuis que ma dette a considérablement diminué et que j'ai enfin le contrôle, les choses sont beaucoup plus faciles à gérer".