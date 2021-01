On peut certes faire une overdose en une seule fois, mais il est également possible de dépasser la dose en prenant de petites quantités, sur une période prolongée. La mélatonine doit être envisagée comme une solution "à court terme si vous souffrez d'insomnie, par exemple si vous voulez surmonter le décalage horaire ou si vous êtes un·e couche-tard qui a besoin de s'endormir (et surtout de se réveiller) plus tôt pour le travail ou l'école", a indiqué Luis F. Buenaver , expert du sommeil à Johns Hopkins, dans une interview sur le site web de l'établissement. Les expert·e·s ne savent pas ce qui pourrait se passer si vous preniez de la mélatonine tous les jours sur une longue période ; en attendant que plus de recherches soient menées, ils recommandent de faire preuve de prudence. Si la mélatonine semble améliorer vos problèmes de sommeil, et après en avoir parlé à votre médecin traitant, vous pouvez en prendre tous les soirs pendant un à deux mois environ, selon Buenaver. "Après cela, arrêtez tout pour voir comment votre sommeil a évolué", dit-il. Si vous continuez à vous tourner dans votre lit des heures pour vous endormir, consultez à nouveau votre médecin pour discuter des options disponibles.