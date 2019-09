« Lorsqu’on m’a contacté avec cette opportunité de me faire la voix de femmes souffrant de dépression post-partum et d’anxiété , je me suis dit, “Parfait !”, raconte Teigen. « Je suis reconnaissante de pouvoir utiliser la plate-forme qui m’a été donnée pour réduire la stigmatisation ressentie par de nombreuses femmes lorsqu’elles parlent de ce trouble tout ce qu'il y a de plus sérieux et qu’il est tout à fait possible de traiter. J'aurais aimé savoir que la dépression post-partum peut arriver à tout le monde, car j'avais l'impression que ça n’arrivait qu’à moi. J'étais là, avec ma parfaite petite Luna et un mari très présent, mais j’étais tout de même en grande difficulté. »