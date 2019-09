8 choses qu'on cache (à tort) à son psy

« Rappelez-vous que tout ce que vous dites dans le cabinet de votre thérapeute est confidentiel, à moins que vous ne menaciez de vous blesser ou de blesser quelqu'un d'autre, » ajoute Samantha Boardman, psychiatre et fondatrice de Positive Prescription . « C'est un lieu sacré pour parler de sexe et de tout autre sujet dont vous pourriez avoir honte ou que vous avez du mal à aborder avec quelqu'un d'autre. Après tout, c'est le but de la démarche. »