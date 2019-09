A chaque fois qu’il est derrière l'objectif, le photographe Brésilien Gustavo Gomes a pour but de capturer les moments de la vie, dans toutes leurs nuances et leurs délicatesses. Son dernier projet, The Childbirth, est sans l’ombre d’un doute l’exemple le plus intime de cette mission. Lorsqu’il a appris la grossesse de sa copine, Priscila, documenter ce chapitre de sa vie, dont le point culminant allait être la naissance de leur fille à leur domicile, est apparu comme une évidence. Les images sont tendres, candides et se font par-dessus tout l’écho de l’amour et de la complicité entre Priscila, Gustavo et leur fille.