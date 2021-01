La pratique commence souvent par un scan corporel, qui permet de prendre conscience des parties de votre corps une à une, tout en détendant vos muscles et en respirant profondément. Cette méthode vise à vous mettre dans un état à mi-chemin entre la conscience et le sommeil. Chaque professeur·e a ses propres techniques. Dans " Yoga Nidra for Deepest Sleep " de Jackendoff, par exemple, elle vous fait également survoler les événements de la journée, écouter vos battements de cœur, réfléchir à vos objectifs et à vos besoins, et créer une intention. On vous conseille donc d'en visualiser quelques-unes avant de décider si la pratique vous convient ou non. Il existe de nombreuses vidéos gratuites que vous pouvez trouver en faisant une recherche rapide sur Google ou Youtube, et Jackendoff propose des séances à écouter sur Insight Timer . La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise façon de pratiquer le yoga nidra, dit-elle, alors pas d'inquiétude si vous avez l'impression de ne pas arriver à "lâcher prise".