Du hast (Ein-)Schlafprobleme? Versuch’s doch mal mit „Schlafyoga“

Überraschenderweise geht es beim Yoga Nidra übrigens nicht darum, während der Meditation einzuschlafen. Tatsächlich empfiehlt Jackendoff sogar, die Übungen mitten am Tag zu machen – so gegen 14 oder 15 Uhr –, genau dann, wenn die meisten Leute dank der natürlichen inneren Uhr eine Art „toten Punkt“ erreichen. Die Entspannung durchs Yoga Nidra hält daraufhin bis in die Nacht und hilft dir dabei, schneller und tiefer einzuschlafen. Und wenn du generell zu Schlaflosigkeit neigst , bietet diese Nachmittagssession deinem erschöpften Körper und Geist eine Verschnaufpause und sorgt dafür, dass du den Rest des Tages besser überstehst. Trotzdem kannst du die Yoga-Übungen natürlich auch „akut“ anwenden: Als ich sie mir in einer besonders schlaflosen Nacht anhörte, schlief ich quasi sofort ein.