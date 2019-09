Nach der Geburt meines Kindes litt ich an Schizophrenie & Halluzinationen

Als ich dann nach Hause kam, guckte ich mir Magic Mike an und dachte, dass die Augen des Hauptcharakters wie die des Teufels leuchteten. Das gruseligste an dem ganzen Wochenende war aber, dass ich mich an absolut nichts erinnern kann, was Isaac die ganze Zeit gemacht hat – ich war so in meinem eigenen Kopf gefangen, dass ich ihn nicht bemerkte. Gott sei Dank ist ihm nichts passiert.