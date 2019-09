15 bewegende Fotos zeigen die enge Beziehung zwischen Mutter & Tochter

Als Mitglied des Bunny Collective, einem Verband aus weiblichen Künstlerinnen aus aller Welt, strebt Conlon danach, realistische, mutige und alternative Seiten der Weiblichkeit zu zeigen. „Ich begann einige Wochen vorher [vor Daughters] mit einer Kunstreihe namens Girls as Weapon, mit der ich die typischen Modelle der Weiblichkeit umstürzen wollte, so wie Sänfte, rosa, etc. Nachdem ich einige Monate daran gearbeitet hatte, bekam ich das Bedürfnis mich den positiven Aspekten der Weiblichkeit zu widmen, und mich eine Weile von dem Ärger zu entfernen.“