Pille abgesetzt, schlechte Haut & Haarausfall – wann hört das wieder auf?

Zunächst herrscht also ein Hormonmangel im Körper vor, was sich nachteilig auf den Abbau von Talg in unseren Zellen auswirkt – und im Umkehrschluss wiederum für Pickel und Akne verantwortlich ist. Der Körper muss lernen, diese Defizite wieder selbst auszugleichen. Je nachdem wie lange wir uns an die Einnahme der künstlichen Hormone gewöhnt haben, dauert dieser Umstellungsprozess einige Zeit. Verzweifelt also nicht, sollte sich eure Haut über einen längeren Zeitraum erstmal verschlechtern. Das ist zwar unangenehm und belastend, aber nicht unnormal. Zum Glück gibt es einiges, das ihr tun könnt, um den Umstellungsprozess zu beschleunigen, euer Hautbild zu verbessern und um euch alles in allem etwas wohler zu fühlen.