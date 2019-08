Die seelischen Folgen von Haarausfall bei Frauen

„Gesunde Haare können ein Zeichen für einen gesunden Körper sein“, erklärt Dr. Maryanne Senna , eine Dermatologin und Lehrerin an der Harvard Medical School, die sich auf Haarausfall spezialisiert hat. Aus evolutionärer Sicht werden dicke, üppige Haare traditionell mit Jugend, Fitness und Gesundheit gleichgesetzt, so Dr. Senna. Das heißt aber natürlich weder, dass du nicht trotzdem krank sein kannst, auch wenn du eine wunderschöne Mähne hast noch, dass du nicht vollkommen gesund sein kannst, obwohl du wenige oder dünne Haare hast. Doch besonders, wenn du ganz plötzlich oder über einen langen Zeitraum mit Haarausfall zu kämpfen hast, machst du dir sicher Sorgen, ob alles okay ist. Und vielleicht fühlt es sich sogar so an, als würdest du gleichzeitig einen Teil deiner Identität verlieren.