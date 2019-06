Comme le dit Nagowski elle-même « Même si votre corps produit de la cyprine, celle-ci ne suffit que si le rapport ne dure pas plus de quelques minutes, donc autant dire qu’on a toutes intérêt à utiliser du lubrifiant. » Voilà qui devrait envoyer un message clair : chéri·e, je nous mets du lubrifiant parce j’ai lu qu’apparemment ma cyprine ne faisait plus effet après 5 minutes, hein ». Et puis comme l’écrit Nagowski elle-même dans son livre (toujours Come as You Are) : peut-on être suffisamment mouillée ?