« Nombreux sont ceux et celles qui se disent “ je ne sais pas quoi dire ” ou encore “je manque de créativité”, mais il n’est pas nécessaire de s’aventurer dans des dialogues trop érotiques , » explique Marin à Refinery29. Il est vrai que l’on peut ressentir un certain malaise au début, mais il ne faut pas se laisser intimider : cela peut être taquin et léger. « Trouvez le registre dans lequel vous vous sentez le plus à l’aise, » conseille Martin. « Ne vous en voulez pas si vous n’êtes pas à l’aise à l’idée d'attaquer avec un langage trop cru — allez-y progressivement. La meilleure façon de se lancer est, selon moi, de se laisser inspirer par des exemples. » C’est dans cet esprit que Marin partage avec nous ses sextos de prédilection pour vous aider à vous lancer. Cliquez pour les découvrir ; vous pourrez ensuite tester votre favoris sur l’élu·e de votre cœur.