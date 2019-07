Autre découverte intéressante : depuis 2018, Pornhub a vu son taux de recherche pour le « sneaker porn » augmenter significativement. Comme pour le fétichisme des pieds en général, ce sont les hommes qui sont les plus sensibles à cette tendance, et surtout les homme gay apparemment. Pornhub nous dit même que les hommes gays seraient 1124% plus enclins à rechercher du sneaker porn que les hétérosexuels. En revanche, l'âge des personnes concernées se situerait dans la tranche des 35-44 ans, avec une préférence pour les Nike chez les gays (on préfère Converse chez les hétéros, ok).