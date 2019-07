5 positions pour un plan à trois réussi

Première chose : s'assurer que tout le monde est consentant et sait ce qu'il fait. Que vous soyez un couple ou célibataire, tout le monde peut y trouver son compte. Voir son partenaire devenir intime avec quelqu'un d'autre ou avoir plusieurs partenaires sexuels est un des fantasmes les plus répandus, donc vous ne devriez pas avoir de mal à trouver un partenaire. En revanche, si vous rencontrez des problèmes de couples, se lancer dans un plan à trois n'est peut-être pas la meilleure idée du siècle. Même chose si l'un des deux est moins partant que l'autre. Rappelez-vous : le plus excitant dans un plan à trois, c'est que chacun met la main à la pâte (pardon pour l'expression). D'où la nécessité d'être bien au clair avec ses attentes.