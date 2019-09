Afin de tordre le cou aux idées reçues — et bien sûr, inspirer les femmes qui aiment les femmes — nous avons sélectionné les positions sexuelles les plus fun et les plus hot quand on n’a pas de pénis. Pour info : ces positions ne sont pas réservées aux lesbiennes ! Elles pourront être appréciées par les femmes queer, bisexuelles pansexuelles ou même les femmes hétérosexuelles qui ont envie d’explorer un peu leur sexualité. Je m’identifie comme queer et bisexuelle et j’ai des relations sexuelles aussi bien avec des femmes qu’avec des hommes. Je suis également attirée par des personnes non-binaires . Compte tenu du fétichisme autour des lesbiennes, je me suis assurée d’inclure exclusivement des positions que j’ai testées et approuvées ou celles testées et approuvé par d’autres femmes. J’ai également essayé de faire le plus simple et le plus clair possible pour ce qui est des noms. Voici donc une sélection des positions sexuelles lesbiennes les plus hot. On vous l’accorde, certaines peuvent paraitre compliquées, mais croyez-moi, le jeu en vaut bien la chandelle…tant pis pour le mal de dos.