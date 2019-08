Bien que le drapeau arc-en-ciel soit l’emblème de l’ensemble de la communauté LGBTQ+, il tend à être assimilé à la fierté gay ou lesbienne. Ainsi, d'autres groupes de la communauté queer – les personnes transgenres , asexuelles, bisexuelles genderqueers et plus encore - ont créé leurs propres drapeaux. Ces drapeaux distincts sont nécessaires pour que les personnes qui ne sont pas homosexuelles et même les personnes homosexuelles ne faisant pas partie de ces groupes reconnaissent que LGBTQ+ ne signifie pas seulement gay – mais aussi pansexuel, non-binaire, intersexe, et beaucoup plus d'identités qui tombent après le 'Q' de l'acronyme.