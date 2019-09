Portraits intimes des aîné·e·s de la communauté trans

Stephen Whittle avait l’habitude de se rendre à la bibliothèque durant ses études et dévorait tous les livres de médecine disponibles. Il nous a avoué : « Lorsque j’avais 15 ans, je me souviens avoir lu la description de ce qu’était une « lesbienne butch » et m’être dit, je n’ai pas l’impression que cela me corresponde… C’était difficile de savoir où je me situais. Nous avions l’habitude d’aller chez ma grand-mère tous les dimanches et elle lisait News of the World, un journal qui publiait des articles sur des personnes qui avaient changé de sexe. Je lisais ce journal en le cachant dans le Daily Express pour ne pas qu’on voit de quoi il s’agissait. Ma mère m’a avoué des années plus tard qu’elle savait très bien ce que je lisais en réalité. »