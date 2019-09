Alors que je n’étais qu’une jeune fille, je remarquais déjà qu'on était un peu plus strict avec moi qu’avec mon grand-frère. Bien que ma famille n’adhère pas à l’idéologie dépassée qui voudrait que les femmes soient inférieures aux hommes et qui impose une limite à ce qu’elles pourraient entreprendre, leur libéralisme a parfois des limites. En raison des normes culturelles et sociétales, le quotidien n’était jamais mixte. Les cours à la mosquée étaient séparés entre filles et garçons, et c’était souvent aussi le cas pour les groupes sociaux. J’ai même assisté à des mariages où les hommes et les femmes étaient placés dans des pièces séparées. Ce lien incohérent entre le conditionnement culturel et hétéronormatif n’a fait que biaiser un peu plus ma perspective sur les relations. Je n’arrivais pas à comprendre pourquoi l’école était mixte, alors que les évènements culturels et religieux ne l'étaient jamais. Ce sont ces normes caractérisées qui soulignaient les difficultés de cohabitation des cultures occidentales et traditionnelles, ce qui se reflétait probablement sur ma propre identité. C’est donc naturellement que j’ai grandi en me sentant plus à l’aise et en sécurité autour des filles. Dès l’âge de 8 ans, je me souviens passer toutes mes récréations avec la même fille, jusqu’à son départ pour le lycée. Il m’arrive encore de penser à elle.