Dans les années 70, le code handkerchief a vu sa cote de popularité monter en grade dans la communauté LGBTQ+. En fait, c’est même un des éléments qui a participé à la construction de cette communauté. L’idée ? Faire savoir aux autres hommes en recherche de sexe et plus si affinités qu’il y avait...moyen de moyenner. On plaçait son mouchoir dans la poche arrière de son jean, et selon la couleur, l’autre pouvait en apprendre sur vos préférences sexuelles, que vous ayez des penchants fétichistes ou une préférence pour une position en particulier.