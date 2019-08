Et pour cause, quand il s'agit de sexe oral, hommes et femmes (cisgenres et hétéro) ne sont pas logés à la même enseigne. L'étude montre que seulement 44 % des femmes interrogées auraient reçues un cunni dans leur dernier rapport sexuel, contre 63% des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on met ces chiffres en relation avec d'autres études, on voit que les femmes lesbiennes atteignent bien plus souvent l'orgasme que les femmes hétéro (65% vs. 86%), justement parce que leurs partenaires masculins seraient bien moins généreux avec le sexe oral.