Tout ce que vous devez savoir sur le fisting

Si vous et votre partenaire êtes tou·tes deux prêt·es à essayer le fisting (et que vous en avez parlé ensemble), allez-y petit à petit en commençant par un doigt. Selon le Dr Powell, il peut s'avérer utile pour le partenaire qui reçoit le fisting de prendre de profondes respirations pendant qu'il ou elle se fait fister. Si le partenaire receveur ressent un quelconque malaise, retirez-vous et faites une pause. Après avoir préparé l'orifice en commençant par un doigt et en ajoutant d'autres doigts, vous pouvez passer au fisting et réalisez une " forme de canard " avec les doigts (c'est-à-dire que les doigts sont droits et serrés ensemble, comme un bec de canard) pour y glisser la main. Vous devez vous déplacer lentement et en conjonction avec les respirations du partenaire receveur, et si l'orifice est prêt et disposé, vous pouvez créer un véritable poing avec votre main et faire des mouvements de va-et-vient à un rythme plus rapide. Là encore, maintenez la communication pour vous assurer que vous êtes tou·tes deux à l'aise en permanence.