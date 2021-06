5 crèmes solaires pour protéger vos cicatrices en été

Les cicatrices, qui étaient autrefois des caractéristiques physiques souvent éliminées par Photoshop, sont désormais affichées fièrement sur les couvertures de magazines et dans les campagnes de mode. Ce moment important de représentation a mis longtemps à arriver, mais à mesure que nous nous débarrassons de nos épaisseurs de vêtements et que nous exposons ces marques qui racontent notre histoire, il est important de prendre quelques précautions supplémentaires, surtout pendant les mois d'été."Le fait est qu'une cicatrice est extrêmement vulnérable", explique la dermatologue Anita Cela, médecin à Manhattan. "La peau essaie de guérir et est beaucoup plus sensible. Elle est donc beaucoup plus susceptible d'être brûlée par le soleil, et cela dure pendant presque un an."