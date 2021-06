Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'empêcher votre peau de peler, mais il existe quelques moyens d'accélérer le processus de guérison. Comme un coup de soleil perturbe la barrière cutanée, le Dr Libby suggère d'utiliser des traitements topiques contre les coups de soleil formulés avec des céramides pour aider à hydrater et apaiser la peau enflammée. Le dermatologue Matthew Lin ajoute que la desquamation peut être un processus inconfortable, surtout si la peau vous démange. Il suggère que les lotions et certains nettoyants peuvent aider la peau sèche (le Dr Nazarian recommande Bio-Oil, qui contient des vitamines A et E, pour apaiser une brûlure), mais qu'il faut éviter tout ce qui contient des savons et des détergents agressifs qui peuvent intensifier la desquamation. Essayez de prendre des bains ou des douches fraîches, d'appliquer un extrait d'aloe vera et d'utiliser des anti-inflammatoires topiques pour soulager les démangeaisons et les irritations.