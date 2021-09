5 femmes confient comment la pilule a changé leur peau

Il a été prouvé qu'elle modifie nos niveaux d'hormones, ce qui peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose pour notre peau. D'un côté, la pilule combinée (en particulier les marques telles que Jasmine et Diane 35) peut améliorer la peau des personnes souffrant d'acné, mais la mini-pilule (par exemple, Cerazette et Micronor) peut potentiellement avoir l'effet inverse. "La pilule contraceptive combinée contient à la fois des œstrogènes et de la progestérone et peut être un moyen efficace de contrôler les éruptions en stabilisant les niveaux d'hormones et en réduisant l'activité des androgènes", explique le Dr Kluk, "mais la mini-pilule, qui ne contient que de la progestérone, a tendance à rendre la peau plus grasse et peut parfois aggraver l'acné chez les femmes déjà sujettes aux boutons".