L’eau salée peut-elle vraiment éliminer votre acné ?

C'est ici que le sujet du psoriasis est abordé. La pratique de la thalassothérapie la plus largement citée est ce que l'on appelle la thérapie de la mer Morte, qui consiste littéralement à se rendre à la mer Morte pour se baigner dans l'eau super salée et/ou s'appliquer de la boue provenant des rives de la mer, dans le but de soulager des affections cutanées comme le psoriasis. La mer Morte est environ dix fois plus salée que les autres mers et océans, et c'est l'une des étendues d'eau les plus salées au monde. Anecdotiquement, de nombreuses personnes disent qu'elle leur offre un soulagement inégalé et, pour cette raison, les gens font souvent des voyages annuels à la mer Morte pour aider à traiter leur peau.