Hilft Salzwasser gegen Akne?

Dr. Willsmore weist jedoch darauf hin, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, warum manche Menschen das Baden in Salzwasser als so wohltuend empfinden. „Wir verstehen den Mechanismus noch nicht vollständig“, erklärte sie. „Möglicherweise hat die Thalassotherapie eine immunmodulatorische Wirkung. Damit würde sie die Aktivität einiger Immunzellen in der Haut hemmen, was den Schweregrad von Hautkrankheiten verringert. Hinzu kommt, dass die Sonneneinstrahlung am Toten Meer sehr stark ist, was bei der Behandlung von Schuppenflechte ebenfalls hilfreich ist. Zudem könnte das durch Entspannung verringerte Stress-Level eine Rolle spielen“, so Dr. Willsmore. „All diese Dinge alleine könnten von Nutzen sein. Mit Sicherheit behaupten kann ich an dieser Stelle aber nicht wirklich etwas, da es noch keine eindeutigen Beweise gibt.“Was Produktempfehlungen betrifft, so ist der Serozinc Toner von La Roche-Posay zum Beispiel, der Natriumchlorid (also normales Salz) enthält, eine gute Wahl. Dann gibt es die gesamte Reihe von Eau Thermale Avène , die Wasser aus einer Quelle in Südfrankreich enthält, das seit dem Jahr 1700 für seine therapeutische Wirkung bekannt ist. Es gibt einige kleine Studien , die darauf hindeuten, dass die in diesen Gewässern enthaltenen Salze bei der Behandlung von atopischen Hauterkrankungen von Nutzen sein könnten, so Dr. Willsmore. Sie weist aber auch darauf hin, dass diese Studien begrenzt sind und weitere Untersuchungen erforderlich sind, bevor wir von einem heilenden Effekt sprechen können. Es wird jedoch vermutet, dass Verbindungen im Wasser – einschließlich des Salzgehalts – die von Dr. Willsmore erwähnte Wirkung haben und beispielsweise Juckreiz und Reizungen lindern könnten.