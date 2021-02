L'engouement pour le thé de bain consiste à remplir un petit sachet de soie ou d'organza avec des ingrédients aromatiques, allant des sels de bain et des pétales aux huiles essentielles et au lait en poudre. Fixé au robinet de votre bain, l'eau courante permet aux ingrédients contenus dans le sachet d'infuser votre eau. En fonction de ce que vous incluez, le thé de bain peut être purement aromatique ou présenter des bienfaits pour la peau et le corps. Selon Pinterest, la recherche de " bath tea recipes " (recettes de thés de bain) a augmenté de 60 % cette année, alors que nous cherchons de l'inspiration pour nous détendre à la maison. "Avec l'augmentation des recherches de recettes de thés de bain, de rituels de bain pendant la pleine lune et de baignoires profondes, il est clair que les gens se réservent du temps pour un moment de détente extra-spéciale dans un but de se reposer et de se recharger", a déclaré un porte-parole de Pinterest à R29, citant le désir de créer une ambiance de spa à la maison.