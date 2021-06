J'ai commencé avec le rasoir de Votary car c'est le plus petit que j'ai pu trouvé et il n'avait pas l'air trop effrayant. Comme l'a suggéré le Dr Ana, j'ai utilisé le rasoir sur une peau propre et sèche, en me rasant très soigneusement vers le bas. J'ai été immédiatement surprise par la rapidité et la douceur avec laquelle le rasoir a enlevé mes poils. D'habitude, les rasoirs provoquent une sensation inconfortable de démangeaison sur ma peau, mais celui-ci était si doux. J'utilise ce rasoir pour le visage deux fois par semaine depuis un peu moins d'un mois et je peux confirmer que c'est le moyen le plus rapide et le plus facile d'éliminer les poils. J'ai suivi l'exemple de TikTok et je me suis rasée dans le sens de la pousse du poil plutôt que dans le sens contraire, et je peux dire que je n'ai eu ni poils incarnés ni boutons. Ma peau est également beaucoup moins rugueuse, beaucoup plus douce et mon teint plus uniforme, même si je n'ai pas encore remarqué de différence majeure pour ce qui est des marques laissées par les boutons. Étonnamment, mon maquillage s'applique aussi beaucoup mieux qu'avant, et avec mon fidèle hydratant multivitaminé Bad Habit Daily Dose et mon écran solaire quotidien, je suis très satisfaite de l'état de ma peau. En bref : ça marche !