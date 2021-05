Cet écran solaire remarquable est suivi de près par Unseen Sunscreen SPF30 de Supergoop! Invisible Shield SPF30 de Glossier et Anthelios Age Correct Cream SPF50 de La Roche-Posay . L'époque où les écrans solaires étaient lourds et visibles sur la peau est révolue. Unseen Sunscreen fait exactement ce qui est indiqué sur l'emballage et sa formule transparente est indétectable, ce qui en fait un produit de choix pour toutes les carnations. Comme Heliocare, il protège contre les UVA, les UVB et la lumière bleue, et sert également de base au maquillage après la crème hydratante. Invisible Shield est également transparent et de texture similaire, il n'obstrue pas les pores, convient à toutes les carnations et donne à la peau un aspect satiné. Si votre peau est plutôt sèche et a besoin d'une hydratation supplémentaire, Anthelios Age Correct est idéal car il nourrit la peau et lui donne un éclat subtil.