TikToks Lippenstift-Rouge-Trick ist absurd – aber wow, dieser Glow

Und… was genau ist der Sinn davon? Naja, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber anhand der fertigen Looks scheint der Lippenstift einfach einen schöneren Rouge-Glow zu zaubern, der besser mit der Haut verschwimmt als eine Schicht Rouge über deiner Foundation. Letzteres kann nämlich schnell puppenhaft, zu streng oder, bei Puder-Rouge, eindimensional wirken. Dieser Trend hüpft jedenfalls gerade durch die TikTok-Make-up-Community – und wenn deren Stars den Look so lieben, muss da ja was dran sein… Also habe ich ihn selbst ausprobiert.