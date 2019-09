Trendcheck: So sieht orangefarbenes Rouge auf 7 verschiedenen Hauttönen aus

Laut Pinterest sind die Suchanfragen und gespeicherten Pins für orangefarbenes Rouge unglaubliche 250 Prozent in den letzten Jahren gestiegen – und zwar vor allem in Japan, wo der Beauty-Trend komplett durch die Decke gegangen ist. Zugegeben: Ein bisschen Mut erfordert der Wechsel vom Klassiker Rosa zum Hype Orange schon, aber es lohnt sich. „Es ist die trendbewusste Wahl“, sagt Pablo Rodriguez , der Backstage Make-up-Artist und künstlerischer Leiter von Illamasqua . „Roséfarbenes Rouge wird es immer geben, aber Gelbtöne auf den Lippen und den Wangen sind in diesem Jahr beliebter denn je – sogar im Winter. Das reicht von knalligem Orange bis hin zu sanften Terrakottatönen“. Welche Nuance sich für dich am besten eignet, hängt von deinem Teint und deiner Probierlust ab. „Wenn du einen natürlichen Look erzielen möchtest und einen wärmeren Teint hast, dann sind rosafarbene Töne besser für dich. Aber Orange kann fantastisch auf olivfarbenen Hauttönen aussehen. Wenn du Kontraste und laute Styles liebst, kannst du aber natürlich die Farbe nehmen, auf die du Lust hast. Allgemein eignen sich Pfirsich und Koralle aber zum Beispiel super für einen gesunden Schimmer. Trau dich einfach und probiere es mal aus – sieh es als einen Mix aus Rouge und Bronzer“.