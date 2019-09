Was die Farbe so interessant macht? Die vielen verschiedenen Nuancen. Und genau deshalb werden wir sie, laut der Chefeinkäuferin von Harvey Nichols, Hazel Catterall, nicht nur in dieser, sondern auch in der nächsten Saison immer wieder sehen. „Ausdrucksstarke Statement-Farben sind schon seit einigen Saisons in. Und Orange bringt frischen Wind in den Herbst. Außerdem ist es sehr vielseitig und schmeichelt sämtlichen Teints. Deshalb ist es auch nicht überraschend, dass Orange das neue Pink ist“.