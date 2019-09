Dabei konnte es früher fast gar nicht genug von allem sein. Schichten über Schichten an Mascara, bis die Wimpern wegen all der Farbe beinahe einen Abgang machten, haufenweise Rouge, das so bunte Wangen kreierte, dass Clowns neidisch würden, und natürlich blauer Lidschatten bis unter die Braue hochgezogen – ohne zu Verblenden, versteht sich. Auch Palina erinnert sich noch gut an ihre Anfänge mit Kosmetik: „Meinen ersten Lippenstift habe ich meiner Mutter geklaut. Der war knallrot und ich hatte mehr davon an den Zähnen, als sonst wo.“ Als Make-up-Minimalistin würde sich die Moderatorin zwar heute auch nicht bezeichnen aber ihr Konsum hat sich im Vergleich zu ihren Anfängen im Business deutlich reduziert. „Seit ich verstärkt auf eine gesunde Ernährung achte, ist mein Teint viel reiner geworden. Auch ohne Foundation und Concealer habe ich das Gefühl mit einem gesunden Glow durch Berlin zu laufen.“ Trotzdem habe sie noch Spaß an Kosmetik und mag es, mit neuen Farben und Trends zu experimentieren. Mal einen eigenen Lippenstift zu entwerfen hat sie sich schon lange erträumt.