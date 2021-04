Du rouge à lèvres pour le contouring ? On a testé l’astuce “Lipstick Blush”

Se servir d'épingles à cheveux comme pochoirs pour tracer un trait d'eyeliner impeccable, se raser le visage pour un fond de teint au fini parfait : les hacks maquillage de TikTok sont certes peu orthodoxes, mais tellement fun à regarder ! Les beauty addicts, les influenceur·euses et les maquilleur·euses professionnel·les inondent l'application de trucs et astuces ingénieux permettant de simplifier la tâche du make-up, d'assurer un maquillage longue tenue et de créer des looks qui valent le détour. En ce moment, la technique la plus populaire sur l'appli est le "lipstick blush" et les vidéos accumulent des milliers de vues.