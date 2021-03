Hör bitte auf, dir „makellose“ & „perfekte“ Haut zu wünschen

Das sieht auch Lex Gillies so. Sie hat Rosazea , setzt sich auf ihrem Instagram für #SkinPositivity ein und betont, dass sich die Bedeutung von „schöner Haut“ ja immer weiterentwickelt. Deswegen hast du schnell mal das Gefühl, dass du bei all den Trends kaum mithalten kannst oder vielleicht sogar was falsch machst. „Als ich Teenager war, hieß ‚gute Haut‘ einfach ‚keine Pickel‘ – das hat sich aber geändert. Heute muss das Gesicht nicht nur pickel-, sondern auch falten-, haar-, poren-, narben-, am besten ganz texturlos sein, ohne Verfärbungen, ohne Pigmentflecken, ohne Adern.“ Besonders die unzähligen Hauttrends, die TikTok und Co. ausspucken, sieht sie als Problem . „Ich denke, diese Trends ignorieren absichtlich eine grundsätzliche Tatsache: ‚Gute‘ Haut ist meistens Gen- und Glückssache“, sagt sie. „Klar kannst du alle Produkte benutzen, die dir ein Skincare-Artikel anpreist, deine Ernährung umkrempeln und deinen Stress wegmeditieren. Aber für die meisten Leute wird der ‚makellose‘ Look trotzdem immer unerreichbar bleiben. Dann denkst du irgendwann, deine Haut sei schuld – dabei ist eigentlich das unerreichbare Ziel das Problem.“