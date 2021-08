Sonnenschutz & (frische) Tattoos: Was du beachten solltest

Wenn du jetzt glaubst, Sonnenschutz sei die Lösung für all diese Probleme, täuschst du dich leider; Sonnencreme kann auf einem frisch gestochenen Tattoo eine allergische Reaktion oder Hautreizung verursachen, warnt Dr. Finney. „[Tattoos] sind offene Wunden und sollten daher nur mit Cremes und Salben behandelt werden, die dir dein:e Tattoo Artist empfiehlt“, betont auch Mike Rubendall , Tattoo Artist und Gründer von Kings Avenue Tattoo in New York City. Kurz gesagt: Die einzigen Produkte, die du an dein Tattoo lassen solltest, stehen auf dem Nachpflege-Zettel, den du von deinem Tattootermin mit nach Hause nimmst. Von Sonnenschutz steht dort höchstwahrscheinlich nichts.