Tattoo-Inspo für den Sommer gefällig? 7 Hüfttattoo-Ideen

Wir finden Tattoos an der Hüfte besonders gut, weil sie sowohl unübersehbar als auch eher diskret sein können – je nachdem, was dir besser gefällt. Vielleicht bevorzugst du ja eher etwas Kleines, aber Feines, das andere nur in der Bikini-Saison zu Gesicht bekommen. Möglicherweise entspricht ein größeres, etwas auffälligeres Kunstwerk, das z.B. von der Hüfte bis zum Oberschenkel reicht, eher deinen Wünschen und Vorstellungen.