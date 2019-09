Filigrane Tattoo-Ideen für den Unterarm, die nicht nur zu Minimalist*innen passen

„Ein Tattoo am Unterarm ist ein total unerwarteter, neuer und frischer Weg, sich selbst auszudrücken.“ Dieser Satz stimmte vielleicht vor 10 Jahren, heute ist gestochener Körperschmuck an dieser Stelle weit verbreitet und kommt in allen möglichen Formen vor. Vorbei sind die Zeiten, in denen man nur großflächige Tattoo-Motive auf den Armen sah, heute sind besonders filigrane Tattoo-Schriften und kleine Symbole voll im Trend.